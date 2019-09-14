В ПФР рассказали, за что могут уменьшить пенсию

Москва, 14 сентября. В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в размере меньше обычного. В Пенсионном фонде отметили, что при уменьшении суммы выплат в первую очередь необходимо обратиться за разъяснениями в клиентские службы ПФР.

Одним из главных факторов сокращения размера получаемой пенсии может стать переезд в другой город, пишет «Российская газета». В Пенсионном фонде рассказали, что в этом случае может измениться региональный коэффициент, который учитывают при расчете выплаты.

Пенсию также могут уменьшить из-за неоплаченных счетов по коммунальным услугам или штрафов. В ПРФ пояснили, что в такой ситуации задолженность будут списывать из выплаты до полного погашения.

Кроме того, Пенсионный фонд может удержать средства из-за образовавшейся переплаты. Отмечается, что она может возникнуть в случае, если пенсионер вовремя не проинформировал об обстоятельствах, которые влияют на получение выплаты. При этом удерживаемая сумма не может превышать 20% установленной пенсии.

Ранее стало известно, что Кабмин РФ в 2020 году планирует проиндексировать социальную пенсию на 7%. Страховые пенсии в следующем году проиндексируют на 6,6%, а социальные выплаты ветеранам и инвалидам — на 3,8%.