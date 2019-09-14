В Совфеде ответили Кучме на слова о «сговоре» участников «нормандской четверки»

Москва, 14 сентября. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на заявление представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, который заподозрил Францию, Германию и Россию в «сговоре» против Украины в рамках «нормандского формата».

Напомним, ранее Кучма заявил, что на предстоящей встрече «нормандской четверки» президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель якобы будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского пойти на «неприемлемые» уступки России, пишет «Газета.ру». Клинцевич назвал слова Кучмы «типичной конспирологией».

«Конечно же никакого «сговора» быть не может в принципе. Просто Европу уже окончательно «достала» война в Донбассе, и лидеры Франции и Германии не могут закрывать на это глаза», — отметил российский сенатор.

Также политик подчеркнул, что у Франции и Германии есть рычаги давления на Украину, однако пока не ясно, собираются ли европейские страны их задействовать.

«Не совсем ясно, какие «неприемлемые» уступки России со стороны Украины имеет в виду Леонид Кучма. Есть минские соглашения, подписав которые, Украина взяла на себя соответствующие обязательства. Ни о чем другом речь не идет», — пояснил Клинцевич.

Российский сенатор напомнил, что Зеленский неоднократно заявлял о заинтересованности Украины в ускорении созыва саммита «нормандской четверки». Однако, по мнению Клинцевича, заявления, подобные словам Кучмы, не способствуют этому процессу.

Напомним, в рамках «нормандского формата» обсуждается гражданская война на Украине, которая началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новой власти и провозгласили в Донбассе две республики: ЛНР и ДНР. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международной арене, однако обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе до сих пор продолжаются.