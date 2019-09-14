Пентагон отрицает отправку еще 150 военных в Сирию, чтобы не портить рейтинг Трампу

Командующий Центральным командованием вооруженных сил США Кеннет Маккензи утверждает, что Пентагон не планирует наращивать свой контингент в Сирии в целях организации совместного патрулирования с Турцией на окраинах так называемой зоны безопасности на севере страны за Евфратом. Однако другие источники говорят противоположное. В ситуации разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее американское издание The New York Times передало со ссылкой на собственных источников, что Соединенные Штаты готовят к отправке в САР еще 150 военнослужащих, которые предположительно войдут в состав патрулей на сирийско-турецкой границе.

Заявление военного ведомства США, очевидно, было сделано прицельно, чтобы оспорить данные сведения. Американский генерал лишь отметил, что количество их солдат в Сирии, которое будто бы составляет порядка тысячи бойцов, может варьироваться в связи с проводимой время от времени ротацией подразделений.

Так или иначе, глава Белого дома Дональд Трамп еще в декабре прошлого года обещал, что в течение ближайшего времени американцы полностью покинут арабскую республику. Этого, однако, не произошло до сих пор. Наоборот — число американских военных на Ближнем Востоке возросло после нескольких серий наращивания контингента по решению командования.

А между тем их присутствие в САР вообще противоречит международному законодательству, поскольку осуществляется без санкции ООН или приглашения со стороны легитимных властей. Это самое важное, о чем нужно сказать первым, переходя к теме кампании США в Сирии, подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«Пребывание американских войск в САР является грубым нарушением норм международного права и фактически агрессией против суверенного государства. И именно так должно рассматриваться присутствие любого количества военных США на сирийской территории — хоть одного, хоть тысячи, хоть миллиона. При этом Соединенные Штаты постоянно врут, что они скоро выведут свои силы из Афганистана, Ирака, Сирии. Между тем они лишь совершают маневры, эвакуируя часть контингента, а затем вводя его назад», — отметил эксперт.

Если бы Вашингтон хотел перебросить дополнительные части в САР, то он, конечно, постарался бы это скрыть — как от геополитических противников, так и от своих граждан. Поэтому высока вероятность, что данные официальные высказывания Пентагона в действительности лишь попытка скрыть от общественности реальные факты, о которых раньше написала газета The New York Times.

«США устами своего лидера не раз уверяли о скором сворачивании операции в Сирии, но, как мы видим, американские войска все еще там. Обещания не были реализованы, и это говорит о том, что Вашингтон с помощью этих слов пытался юлить в рамках тех или иных как внешнеполитических, так и внутриполитических процессов. Соответственно, последнее заявление представителя Пентагона тоже вполне можно рассматривать в этом контексте. Я думаю, здесь дело даже больше во внутренней ситуации», — предположил собеседник ФАН.

Он напомнил, что в США близится начало новой президентской гонки, и Трамп, который рассчитывает еще на четыре года сохранить пост главы Белого дома, уже начал пиар-кампанию к будущим выборам.