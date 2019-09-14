В ДТП под Ярославлем погибли семь человек. События дня. ФАН-ТВ

В Ярославской области дорожная трагедия. Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком, который, по предварительной версии, выехал на встречную полосу. Данные о погибших пока разнятся — ГИБДД сообщают о семи, департамент здравоохранения о девяти. Сейчас на месте аварии работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства происшествия, и несколько бригад «скорой помощи». Часть пострадавших, а их больше 20, госпитализирована. Автобус следовал по маршруту Ярославль — Гаврилов-Ям. В нем находились 30 пассажиров. В пресс-службе МЧС сообщили, что среди пострадавших один ребенок.

«Газпрому» пришлось уступить. Из-за введенных судом Евросоюза ограничений, российский гигант снизил поставки голубого топлива по газопроводу Opal. Объемы уменьшились на 0,6 миллиона кубов в час. Впрочем, тут же выросла транзитная мощность на другом трубопроводе — Nel. Правда, на 0,3 миллиона кубов. Решение суда вступило в силу сегодня утром. Напомним, иск против «Газпрома» подала Польша, якобы опасаясь газовой зависимости Европы и экономического влияния России. Так на западе надеются сохранить транзитные потоки через Украину. Но Москва недолго будет тянуть с реакцией, юристы Минэнерго уже по полочкам разбирают решение суда ЕС, об этом заявил глава ведомства Александр Новак. После заключения будут даны подробные комментарии и приняты ответные меры.

Киев хочет объединить Балтийское и Черное моря

А на самой Украине вновь блещут глобальными планами. Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Киев намерен соединить два моря – Балтийское и Черное. И не абы как, а водным путем. Это, по его словам, один из многочисленных амбициозных проектов, задуманных правительством.

«Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально», — отметил Гончарук на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

По словам украинского премьера, диалог с Польшей и Белоруссией по этому вопросу уже начал выстраиваться, поскольку существует порядка 40 потенциальных водных путей.