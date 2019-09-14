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Зеленский пообещал превратить Украину в «мощную кинематографическую державу»

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Зеленский пообещал превратить Украину в «мощную кинематографическую державу»

Киев, 14 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский намерен превратить свою страну в «мощную кинематографическую державу». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что власти Украины должны наладить весь кинопроцесс в стране — от съемок проектов и их дистрибуции до развития кинотеатров. Президент убежден, что в этом случае «украинский киношник» сможет презентовать «свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах».

«Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой», — пообещал глава государства.

Он отметил, что ждет в стране международных инвесторов под личные гарантии. Зеленский напомнил, что Верховная рада на этой неделе поддержала законопроект, который определяет механизм привлечения на Украину ведущих западных кинокомпаний.

Зеленский пообещал превратить Украину в «мощную кинематографическую державу»

«Окончательное его утверждение сделает территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса, — констатировал президент Украины. — Наши кинопроизводители получат неоценимое — международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции».

Напомним, 13 сентября Рада поддержала изменения в бюджетный кодекс Украины. Поправки закрепляют стабильное финансирование киносферы с помощью закрепления защищенных статей госбюджета, также создания механизмов для привлечения частных средств в отрасль.

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