Зеленский пообещал превратить Украину в «мощную кинематографическую державу»

Киев, 14 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский намерен превратить свою страну в «мощную кинематографическую державу». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что власти Украины должны наладить весь кинопроцесс в стране — от съемок проектов и их дистрибуции до развития кинотеатров. Президент убежден, что в этом случае «украинский киношник» сможет презентовать «свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах».

«Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой», — пообещал глава государства.

Он отметил, что ждет в стране международных инвесторов под личные гарантии. Зеленский напомнил, что Верховная рада на этой неделе поддержала законопроект, который определяет механизм привлечения на Украину ведущих западных кинокомпаний.

«Окончательное его утверждение сделает территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса, — констатировал президент Украины. — Наши кинопроизводители получат неоценимое — международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции».

Напомним, 13 сентября Рада поддержала изменения в бюджетный кодекс Украины. Поправки закрепляют стабильное финансирование киносферы с помощью закрепления защищенных статей госбюджета, также создания механизмов для привлечения частных средств в отрасль.