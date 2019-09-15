ЛНР итоги 8–14 сентября: передача заключенных Киеву, сотрудник НМ погиб при обстреле ВСУ

Луганск, 15 сентября. Власти ЛНР передали Киеву более 50 заключенных, ВСУ пытаются дестабилизировать обстановку в Донбассе, представитель ОБСЕ Марк Этерингтон осмотрел мост на КПП «Станица Луганская».

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

ЛНР передала Украине заключенных

Власти Луганской Народной Республики 12 сентября в одностороннем порядке передали Киеву более 50 заключенных, которые были осуждены еще до начала конфликта в Донбассе и выразили желание отбывать наказание за пределами ЛНР. Передача проходила на линии соприкосновения в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье с участием представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Всего за 10 месяцев ЛНР передала Киеву 373 заключенных.

«Желающие у нас, скажем так, закончились. Поэтому есть дальнейшее пожелание со стороны Украины взаимодействовать в передаче материалов уголовных дел. Со своей стороны мы будем действовать прежде всего в интересах республики. И там, где есть возможность, украинской стороне будут переданы запрошенные материалы», — рассказала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.

Представитель Народной милиции погиб при обстреле ВСУ

Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб на текущей неделе в результате обстрела со стороны ВСУ позиций республики в районе населенного пункта Фрунзе, сообщил начальник пресс-службы НМ ЛНР Яков Осадчий. Он обвинил ВС Украины в попытке дестабилизировать обстановку в Донбассе.

Армия Киева ударила по территории ЛНР

В результате обстрела украинскими силовиками поселка Донецкий получил повреждения жилой дом. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Он уточнил, что никто не пострадал.

«Несколько боеприпасов упало во дворе. По счастливой случайности снаряды попали в дерево и еще более серьезное повреждение дому не нанесли. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал, однако данный инцидент в очередной раз емко характеризует нежелание украинского командования прекратить огонь и неспособность руководить своими войсками и вынудить их остановить ведение огня по территории ЛНР», — отметил Филипоненко.

Представитель ОБСЕ проверил строящийся мост на КПП «Станица Луганская»

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон прибыл с визитом в ЛНР. Он пересек линию соприкосновения на КПП «Станица Луганская» и посетил место проведения работ по подготовке к ремонту разрушенного пролета моста. На данный момент стороны конфликта готовят площадки для прибытия строительной техники, которая будет задействована в работах.

Луганск увеличивает независимость от Киева в вопросах водоснабжения

Строители ЛНР завершили первый этап реконструкции Родаковского водозабора, что позволило увеличить объемы подачи воды в Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит и Брянку. В рамках первого этапа реконструкции были восстановлены восемь скважин насосной станции первого подъема, насосная станция второго подъема, станция обеззараживания и очистки воды. Данные действия помогут ЛНР быть более независимыми от поставок воды с подконтрольной Киеву территории.