Сирия новости 14 сентября 16.30: «Нусра»* провоцирует стычки с САА в Латакии, Турция направила конвой в Алеппо

Сирия, 14 сентября. Курды продолжают аресты сирийцев в Хасаке в рамках принудительной мобилизации. Турецкий военный конвой направляется на запад провинции Алеппо. «Ан-Нусра»*** спровоцировала перестрелки с САА на севере Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по огневым позициям боевиков на юге Идлиба; обследуют территорию пригорода Дейр-эз-Зора Хатла.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на северо-востоке Латакии.

Курды: продолжают аресты гражданских лиц в Хасаке с целью принудительной мобилизации.

ВС Турции: направили военный конвой на запад провинции Алеппо.

Провинция Латакия

В северной части Латакии возобновились вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и джихадистов антиправительственных бандгрупп. Согласно данным Twitter-канала (Step_Agency), в ответ на провокационные обстрелы военнослужащие сил САР, дислоцирующиеся в районе высоты Наби-Юнус, открыли ответный огонь по расположениям исламистов в окрестностях города Кабана. Напомним, практически вся территория провинции находится под контролем сирийских войск, однако северо-восточные ее окраины оккупируют радикалы бандгрупп «Тахрир Аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), которые отказываются от мирного урегулирования конфликта.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что правительственные подразделения вновь приступили к обследованию территорий в окрестностях административного центра провинции с целью выявления террористов «Исламского государства»1, которые могли перебраться из оккупированных курдами районов. Обыски происходят в пригороде Хатла, располагающемся на противоположном от Дейр-эз-Зора берегу Евфрата. На проведение рейдов силы САР подвигла активизация вылазок «спящих ячеек» ИГ1 в восточной части провинции.

Провинция Даръа

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что в городе Даиль на юго-западе провинции вновь произошло нападение неизвестных. Налетчики застрелили одного из высокопоставленных членов правящей партии «Баас» по имени Мадьян Аль-Джамуса. Предполагается, что атака была совершена боевиками вооруженной оппозиции, которые ушли в подполье во время зачистки территорий региона Сирийской арабской армией (САА). Однако медиапорталы исламистов пока не заявляли о причастности боевиков к убийству. Напомним, о полном освобождении Даръа и соседней Эль-Кунейтры стало известно в конце июля прошлого года. При этом многих кровопролитных столкновений удалось избежать благодаря работе российского Центра по примирению враждующих сторон, представители которого вели переговоры с джихадистами.

Провинция Идлиб

В Сирию прибыл еще один военный конвой из Турции. Согласно информации Twitter-канала (MasarPressNet), Анкара переправила колонну военной техники через пограничный переход «Кафр-Лясин». Отмечается, что через Идлиб конвой проследовал на запад Алеппо, где, вероятно, будет задействован для укрепления наблюдательных постов, размещенных на границах «Большого Идлиба» по условиям российско-турецкого соглашения о формировании демилитаризованной зоны.

Тем временем на юге провинции продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами «Тахрир Аш-Шам». Тот же источник сообщает о точечных ударах сил САР по укрепрайонам радикалов на подступах к населенным пунктам Кафр-Набаль и Хасс.

Провинция Хасака

Курдские радикалы продолжают пополнять свои ряды на занимаемой ими территории. Информационное агентство SANA News сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) задержали несколько молодых людей в различных районах провинции в рамках принудительной мобилизации. Масштабные обыски вновь прошли в городе Тель-Абьяд в Ракке, где накануне были арестованы не менее трех человек. Два мирных жителя были взяты под стражу в административном центре региона, еще 11 — в городе Аш-Шаддади. В случае отказа от службы в SDF, курдские радикалы, как правило, прибегают к тюремному заключению и издевательствам. Так, недавно несколько мужчин из клана Dmalkha скончались под пытками. Нарушения прав сирийцев не раз приводили к массовым народным митингам. Как известно, курды не имеют права вести насильственную вербовку на территории суверенного государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.