Парад коммунальной техники начался в Москве

Москва, 14 сентября. Парад городской коммунальной техники в рамках празднования Дня города стартовал в Москве. После завершения мероприятия часть машин можно будет увидеть на выставке на проспекте Сахарова, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, 14 и 15 сентября на Сахарова будет выставлено около 200 образцов различной городской техники. Бирюков рассказал, что впервые такой парад состоялся в Москве три года назад, в нем приняли участие более 600 машин. Мероприятие 2016 года вошло в Книгу рекордов Европы как самый массовый парад.

«На этот раз техники гораздо больше — около 700 единиц», — цитирует слова Петра Бирюкова РИАМО.

Заместитель мэра столицы добавил, что в Москве будет выставлена техника служб городского хозяйства, медицинская техника, а также спецмашины инженерных служб, «Мосводоканала», «Мосгаза», «Мосводостока» и другие.

Бирюков отметил, что в параде участвует и ретротехника. Речь идет и об автомобилях милиции, старых каретах скорой помощи.

Всего в городе работает около 46,5 тысячи единиц различной городской техники.