Разин назвал вероятную причину болезни Заворотнюк

Группа «Ласковый май» очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё. Дай Бог, чтобы всё обошлось. Анастасия - прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем её, как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше.????

