Разин назвал вероятную причину болезни Заворотнюк

Москва, 14 сентября. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, предположительно, диагностировали последнюю стадию рака мозга. Он сообщил, что созвонился с медиками, однако его не пустили к артистке.

По словам Разина, состояние Заворотнюк оценивается как очень тяжелое. Сейчас к ней пускают только супруга.

«Мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней», — передает продюсер заявление медиков.

Разин уверен, что негативное влияние на здоровье Заворотнюк оказали стволовые клетки, которые она, вероятно, использовала для омоложения. По словам продюсера, актриса интересовалась этой методикой еще 15 лет назад.

«Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми», — вспоминает Разин.

Также, по мнению продюсера, причиной болезни Заворотнюк мог стать стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке. Он подчеркнул, что артистка везде пробивалась сама и не боялась взваливать проблемы «на свои хрупкие плечи». Как сообщил Разин, Заворотнюк постигла неудача с кредитом, когда она создавала семью с нынешним мужем, поэтому актриса сильно нервничала.

«У Насти ведь ситуация примерно как у Жени Белоусова — у него была аневризма в мозге, нервничать категорически было нельзя», — рассказал продюсер «Ласкового мая».

Разин отметил, что семья Заворотнюк скрывает информацию о ее болезни, поскольку не хочет лишнего беспокойства. К тому же, по словам продюсера, актриса сильно изменилась внешне, как и Жанна Фриске, которую было трудно узнать незадолго до смерти. Разин рассказал KP.RU, что узнал о болезни Заворотнюк полгода назад от ее коллег.

«Это очень страшно. Она так радовалась рождению дочки, все только начало налаживаться», — заключил продюсер.

Ранее СМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк госпитализировали с отеком мозга. При этом директор актрисы опроверг данную информацию, заявив, что сама Заворотнюк назвала подобные сообщения «бредом».