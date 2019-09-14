Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии под Ярославлем

Ярославль, 14 сентября. Состояние пострадавших в аварии в Ярославской области с участием пассажирского автобуса и грузовика оценивается как тяжелое и средней тяжести, сообщил представитель регионального центра медицины катастроф.

По предварительным данным, в ДТП пострадали от 19 до 21 человека.

«Среди них один ребенок, его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести», — приводит слова собеседника РИА Новости.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести. Как отметили в экстренных службах, в основном у них диагностируют черепно-мозговые травмы, переломы, есть подозрение на травмы живота. С места аварии людей развозят по местным медицинским учреждениям.

ДТП произошло примерно в 11 часов около деревни Заячий Холм, расположенной в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Пассажирский автобус ПАЗ, в котором находилось 30 человек, столкнулся с грузовиком MAN. Как сообщили представители ГИБДД, лобовое столкновение, вероятно, стало следствием выезда грузовика на встречную полосу.

По последним данным, в трагедии погибли девять человек.