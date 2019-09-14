В России могут резко подорожать электронные сигареты

Москва, 14 сентября. Министерство финансов России предложило с 2020 года ввести акцизы на вейпы, электронные сигареты и другие устройства, которые в документах называются «электронными системами доставки никотина».

Авторы инициативы хотят внести поправки в Налоговый кодекс и установить акциз в размере 50 рублей. Причем стоимость акциза каждый год будет увеличиваться на 2 рубля. При этом предполагается, что жидкости для электронных сигарет без никотина акцизом облагаться не будут, пишет газета «Коммерсант». Соответственно, электронные сигареты и вейпы в России могут резко подорожать.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения России в ближайшее время планирует распространить антитабачный закон на вейпы, сигареты и кальяны. По словам заместителя главы Минздрава Олега Салагая, научные данные показывают, что электронные сигареты приобретают «лавинообразное распространение». Правительство выступает «за регулирование данных изделий по тем же подходам, что и обычные табачные изделия».

Минфин уже направил свою инициативу на согласование Кабмина. Министерство предлагает внести соответствующие поправки в концепцию госполитики по противодействию потребления табака, которая рассчитана на 2019-2035 годы.

Напомним, что антитабачный закон был принят в феврале 2013 года. Он вводит запрет на курение в общественных местах, включая бары, кафе, рестораны и гостиницы, а также в транспорте (автобусы, поезда, самолеты, корабли). Кроме того, курить запрещается на вокзалах и в аэропортах, хотя в Госдуме уже предложили вернуть в аэропорты «курилки», поскольку пассажиры все равно нарушают закон и курят в туалетах.