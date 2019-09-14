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В Кемерово ищут водителя такси, который сбил школьницу

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В Кемерово ищут водителя такси, который сбил школьницу

Кемерово, 14 сентября. В Кемерово ищут свидетелей ДТП, в котором пострадала школьница. Как сообщил в соцсетях друг семьи пострадавшей, подросток переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбила машина такси.

В результате происшествия школьница получила компрессионный перелом.  

«Вчера на пересечении Гагарина-Каменская на пешеходном переходе машина такси наехала на девочку. Вышел водитель, спросил состояние и уехал», — пишет кемеровчанин.

Теперь он ищет свидетелей и записи с видеорегистраторов, чтобы поймать нарушителя и привлечь его к ответственности, сообщает «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось о ДТП на трассе Ярославль — Иваново в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погибли 9 человек, десятки пострадали. Сейчас на месте ДТП работают медицина катастроф и девять бригад скорой помощи. Тела извлекают из транспортного средства.

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Источник: Газета Кемерова
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