Выбранные при помощи «Умного голосования» депутаты КПРФ выполняют заказ Навального

Выбранные в Мосгордуму депутаты от КПРФ за счет так называемого «Умного голосования» Алексея Навального теперь вынуждены выполнять его политический заказ и продвигать интересы блогера в качестве оплаты за помощь.

Создание проекта «Умное голосование» стало довольно хитрым ходом со стороны Навального. Предоставив список из 35 кандидатов от КПРФ на выборы, блогер подстраховался, ведь было изначально очевидно, что из столь большого числа претендентов некоторые политики в любом случае наберут голоса. В итоге выборы выиграла лишь треть из предложенных, что можно считать провалом. Однако даже это выставляется Навальным в качестве победы. Учитывая происходящие сейчас события в Мосгордуме, блогер, видимо, говорил о своей личной победе, ведь выбранные депутаты теперь вынуждены отдавать Навальному должок за «помощь». Хотя очевидно, что большинство из них имели равные шансы на победу и без сомнительного проекта «Умное голосование».

Требования новоиспеченных депутатов МГД

Не успев даже освоиться в депутатских креслах, несколько членов партии КПРФ в Мосгордуме начали требовать выполнения определенных условий. Первым их требованием стала отставка председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова за якобы нарушения, допущенные на выборах и при подсчете голосов. Вторым требованием новоиспеченных депутатов МГД стало немедленное прекращение уголовного и административного преследования граждан по делам о массовых беспорядках в рамках проводимых в Москве незаконных митингов и шествий оппозиции. Объяснили они это стремлением добиться справедливости и отстаивать права людей на народные собрания. Депутатов не смутило, что правомерность действий задержанных активистов должны оценивать органы следствия.

В основных требованиях депутаты также указали необходимость отменить результаты «электронного голосования». Данный пункт выглядит довольно странно, учитывая, что многие голоса выбранные коммунисты получили как раз при помощи «электронного голосования». Другими словами, они дискредитируют систему, которая помогла им одержать победу на выборах, что выглядит крайне сомнительным моментом. Последним требованием депутатов от КПРФ стало проведение антикоррупционных расследований в московских и федеральных органах власти, особенно получивших широкую огласку.

Выполнение заказа Навального депутатами от КПРФ

Примечательно, что все выдвигаемые новоиспеченными депутатами МГД от КПРФ требования фактически полностью повторяют идеи, озвученные ранее Алексеем Навальным. Блогер выступал за роспуск МГИК, несмотря на действие в рамках закона и недопущение кандидатов, фальсифицирующих набор голосов. Навальный призывал и к прекращению уголовного и административного преследования арестованных во время беспорядков на незаконных митингах. Учитывая проводимые структурами Навального псевдорасследования, которые чаще всего не имеют подтвержденных фактами доводов, призыв депутатов от КПРФ провести антикоррупционную проверку, опираясь на «получившие широкую огласку» расследования, явно намекают на деятельность «ФБК».

Примечательно, что Навальный фактически открыто призывал голосовать за крайне сомнительных кандидатов. К примеру, за Сергея Севастьянова, который запомнился своим пренебрежительным отношением к избирателям во время встречи с ними. В нецензурной форме Севастьянов уверял спорящего с ним избирателя, что его голос ему не нужен. Кандидат от КПРФ постоянно закрывал рот любому, кто пытался возражать или высказывать иную точку зрения. Однако подобные замашки не помешали Севастьянову получить столь желанное место в МГД. Судя по данному персонажу, ничего хорошего от новоиспеченных депутатов от КПРФ, предложенных Навальным, ждать не стоит.

Схема Навального по развалу Мосгордумы

Очевидно, что депутаты МГД от партии КПРФ теперь вынуждены отрабатывать заказ Навального и продвигать его идеи в Мосгордуму. Ведь полученная «поддержка» в виде попадания в списки сомнительного проекта «Умное голосование» заставляет их отдавать должок. Осознавая провал своих кандидатов в лице Любови Соболь, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и прочих на выборах в МГД, Навальный решил реализовать хитрый план.

Схема заключается в поддержке при помощи «Умного голосования» кандидатов от КПРФ, которые после победы на выборах будут вынуждены продвигать интересы скандального блогера и дестабилизировать обстановку в Мосгордуме. Требование снять с должности Горбунова — лишь звено одной цепи. Целью Навального является устранение всех неудобных депутатов, чтобы в дальнейшем иметь возможность протолкнуть в МГД кандидатов от «ФБК», которые провалились еще на предвыборной стадии, фальсифицируя голоса избирателей, подделывая подписи и совершая другие махинации и преступления.