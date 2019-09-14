Один пассажир севшего на мель судна в ХМАО получил тяжелые травмы

Ханты-Мансийск, 14 сентября. Один человек, который пострадал на судне, севшем на мель в Ханты-Мансийском автономном округе, получил тяжелые травмы. Соответствующая информация указана на официальной странице правительства Югры в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирское судно «Метеор», которое принадлежит компании «Северречфлот», село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО. Об этом проинформировали в окружном управлении МЧС РФ. По последним данным, «Метеор», на борту которого находилось свыше ста пассажиров, следовал из Березово в Ханты-Мансийск.

Четыре человека получили травмы легкого характера, от госпитализации они отказались. Однако позже в экстренных службах сообщили, что один человек получил тяжелые повреждения.

«По оперативной информации, три пострадавших — с установленными степенями тяжести. Один — тяжелой степени, два — легкой степени тяжести. Также на месте работают медики из поселка Перегребное», — подчеркивается в сообщении правительства Югры.

По информации РИА Новости, у серьезно пострадавшего пассажира ушиб грудного отдела позвоночника. Как заявляют врачи, у пациента может быть перелом.