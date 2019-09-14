НАТО создала стратегию «сохранения превосходства» над противниками

Брюссель, 14 сентября. Новая стратегия НАТО нацелена на «сохранение превосходства» организации над потенциальными противниками, и в ее рамках Североатлантический альянс намерен проработать экспериментальные подходы к противодействию угрозам, которые одновременно исходят из разных сфер. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич.

Обновленная стратегия организации была одобрена комитетом весной 2019 года. Отмечалось, что ее концепция направлена на адаптацию к «меняющимся вызовам безопасности» и на определение путей «эффективного сдерживания». Военная стратегия является закрытым документом, однако Пич приоткрыл некоторые из ее положений в рамках своего выступления на совещании в Словении. Текст его речи обнародовала пресс-служба НАТО.

Стюарт Пич заявил, что новая военная стратегия Альянса была подписана впервые с 1967 года. По словам Пича, она поддерживает три основные задачи НАТО: коллективную оборону, кризисное управление и совместную безопасность. Он добавил, что основанная на этой стратегии «концепция сдерживания» должна способствовать планированию подхода организации «к будущим угрозам» в евроатлантическом регионе. По словам Пича, созданные новые подходы также позволят определить приоритетность возможностей, развития сил и «экспериментирования для противодействия многомерным и многодоменным вызовам».

«Это позволит НАТО сохранить наше военное превосходство перед противниками, потенциальными или реальными, позволит нам продолжать выполнять наши основные задачи», — заявил Стюарт Пич.

В мае 2019 года генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран — участниц организации примут общую политику развития космической политики Альянса.