Два видео с места ДТП под Ярославлем с девятью погибшими появилось в Сети

Две видеозаписи с места смертельного дорожно-транспортного происшествия под Ярославлем с девятью погибшими появились в Интернете.

Первое видео опубликовал Telegram-канал Readovka, еще одну видеозапись обнародовал телеканал РЕН со ссылкой на группу «Авто Новости Рыбинск».

Первую видеозапись с места ДТП сделал один из очевидцев, который не смог сдержать эмоций, поэтому ролик демонстрируется без звука и несколькими заретушированными кадрами.

Ранее стало известно, что на трассе под Ярославлем в результате смертельного ДТП погибли девять человек, более двадцати пострадали. Первоначально сообщалось о семи погибших, но затем, к сожалению, стало известно еще о двух жертвах ДТП.

Трагедия произошла утром в субботу, 14 сентября, в 11 часов на двадцатом километре трассы Ярославль — Заячий холм — Иваново. Пассажирский автобус ПАЗ, в котором находилось 30 человек, следовавший по маршруту Ярославль — Гаврилов-Ям, столкнулся с грузовиком MAN. Как рассказали в ГИБДД, лобовое столкновение стало следствием выезда грузовика на встречную полосу.

В результате ДТП девять человек погибли, 21 человек пострадал, среди пострадавших — ребенок. Эти данные Федеральному агентству новостей подтвердили в пресс-службе департамента здравоохранения Ярославской области. В МВД сообщили, что среди погибших оба водителя — и автобуса, и грузовика.

В региональном МЧС рассказали, что на месте трагедии работают сотрудники медицины катастроф, а также девять бригад скорой помощи.