Пашинян поздравил Медведева, отметив его роль в евразийском пространстве

Ереван, 14 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил своего российского коллегу Дмитрия Медведева, которому сегодня исполнилось 54 года.

В поздравительной телеграмме глава правительства Армении отмечает непоколебимый политический авторитет, который за годы своей работы заработал Медведев не только в Армении, но и во всем мире.

«Ваш опыт руководителя и политика востребован не только в деле развития стратегических отношений между нашими странами, но и на евразийском пространстве», — говорится в послании, которое распространила пресс-служба армянского правительства.

Также Пашинян выразил готовность продолжать сотрудничество с Россией, которое приносит пользу обеим странам.

Напомним, что Медведев был президентом России в 2008-2012 годах. С 2012 года он занимает пост премьер-министра. С его именем связывают крупную программу по модернизации российской экономики путем создания высокотехнологичного производства взамен традиционной сырьевой модели. Именно при нем по всей России стали появляться технико-внедренческие и особые экономические зоны, которые стимулируют создание инновационных разработок. Тогда же, в 2010 году, был создан научно-технический центр «Сколково», который называют российской «кремниевой долиной».