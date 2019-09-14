Зеленский назначил нового главу Днепропетровской области

Киев, 14 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области. Им стал бизнесмен Александр Бондаренко, сообщается на официальном сайте президента Украины.

Зеленский представил нового главу областной администрации во время рабочей поездки в регион. Президент Украины подчеркнул, что Бондаренко — «очень молодой человек». Также Зеленский вручил новому губернатору соответствующее удостоверение.

Бондаренко поблагодарил президента за оказанное доверие и назвал приоритеты будущей работы. Особе внимание новый глава Днепропетровской области намерен уделить строительству нового современного аэропорта, созданию дорог, инфраструктурным объектам и экологии региона.

«Главное, чтобы наши действия и амбиции делали лучше жизнь жителей области. Администрация будет работать эффективно и на результат», — пообещал Бондаренко.

Владимир Зеленский отметил, что все главы областных государственных администраций должны показать себя до конца 2019 года. За это время президент Украины оценит, как они справляются на новых должностях.

Отметим, что Александр Бондаренко родом из Харькова. Согласно его декларации, новый глава Днепропетровской области живет и владеет бизнесом в Киеве. Ему принадлежат торговые компании «Стали Бизнес Системы», «Лок сток» и «Филд Маркетинг», а также 33,34% общего капитала компании «Би энд Би Фудз», где он работает директором. Также в декларации указано, что супруга Бондаренко имеет российское гражданство.