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СМИ сообщили о госпитализации актера сериала про Чернобыль в Москве

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СМИ сообщили о госпитализации актера сериала про Чернобыль в Москве

Москва, 14 сентября. Актер фильма «Чернобыль, Зона отчуждения» Иван Фоминов попал в аварию в Москве.

ДТП произошло на улице Стандартной в Москве. 30-летний актер «Гоголь-центра» ехал вместе со съемочной группой.

В результате аварии пострадали три человека. Предполагается, что среди них Фоминов, и каскадеры Иван Фоминов и Александр Потапенко. У звезды «Чернобыль, Зона отчуждения» перелом лопатки, у остальных — травмы средней тяжести. Известно, что артист был госпитализирован в больницу, передает РЕН ТВ.

Фоминова можно увидеть не только в проекте «Чернобыль, Зона отчуждения», но и в фильмах «Околофутбола», «Майор Гром».

Артист играет в спектаклях «Гоголь-центра». В 2012 году актер окончил Школу-студию МХАТ, обучение проходило в мастерской Кирилла Серебренникова.

Ранее, 11 сентября, актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок попал в страшную аварию под Петербургом. Как сообщили его друзья, Горонок вез свою 70-летнюю мать в гости к родственникам, когда на трассе на огромной скорости в их автомобиль влетела «Волга».

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