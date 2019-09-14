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ЦРУ рассекретило планы по использованию голубей-разведчиков

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ЦРУ рассекретило планы по использованию голубей-разведчиков

Пентагон, 14 сентября. Центральное разведывательное управление США занималось разработкой программы, которая основывается на использовании голубей в целях осуществления разведки в годы холодной войны. Об этом свидетельствуют данные документов, опубликованных на официальном сайте ЦРУ.

Согласно обнародованным материалам, существовала целая методика по подготовке голубей к выполнению секретных миссий.

«Хорошо известно, что почтовые голуби пролетят много сотен миль, зачастую в суровых погодных условиях, чтобы вернуться домой в свою голубятню», — говорится в документе.

Также в материалах указывается, что последние данные отдела исследований и развития продемонстрировали способность почтовых голубей «нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения».

Сотрудники ЦРУ планировали осуществлять обучение голубей даже на Аляске. Это, согласно документам, было необходимо для того, чтобы подготовить птиц к работе в условиях крайнего севера СССР. Как заметили в ЦРУ, «по ряду технических и других причин» программа по внедрению голубей-разведчиков так и не была реализована.

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