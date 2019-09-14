Свергнутый президент Туниса Бен Али попал в больницу

Эр-Рияд, 14 сентября. Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али, который был свергнут в ходе революции 2011 года и бежал в Саудовскую Аравию, госпитализирован. Об этом сообщил адвокат политика Муни Бен Сала (Mouni Ben Salha) со ссылкой на его дочь.

По его словам, 83-летний Бен Али «очень болен». Последние годы он страдает от рака предстательной железы. В настоящее время политик находится в больнице в Джидде.

Отметим, что сообщение о госпитализации Бен Али проходит на фоне подготовки Туниса к президентским выборам, которые состоятся в воскресенье.

Зин аль-Абидин Бен Али руководил североафриканской республикой в 1987-2011 годах. Он был свергнут в 2011 году в ходе так называемой «арабской весны» и с тех пор живет в изгнании в Саудовской Аравии, которая согласилась предоставить экс-президенту политическое убежище. В 2012 году военный трибунал Туниса заочно признал Бен Али виновным в убийстве демонстрантов во время разгона протестов в 2011 году и заочно приговорил его к пожизненному заключению.

Революция в Тунисе прошла под лозунгом демократизации, однако в итоге привела к краху национальной экономики, росту безработицы и исламизации. В стране произошло несколько крупных терактов, жертвами которых стали иностранные туристы, что очень сильно ударило по бюджету республики, поскольку туристическая сфера является одной из главных статей доходов Туниса.