В ФНС рассказали о роли налогового режима для самозанятых в переходе к цифровой экономике

Москва, 14 сентября. Появление нового налогового режима для самозанятых стало возможным благодаря цифровой экономике и появлению новых платформ. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

ФНС создала мобильное приложение «Мой налог». Кроме того, был разработан API-интерфейс для интеграции с крупными цифровыми площадками. По словам Мишустина, к работе налоговой службы в качестве партнеров присоединились более 20 компаний, в том числе «Яндекс», Сбербанк и ЦИАН. Он отметил, что это взаимодействие способствует прозрачности финансовых процессов. Граждане же платят налоги без каких-либо барьеров.

Мишустин рассказал о роли налогового режима для самозанятых в переходе к цифровой экономике.

«Это льготный режим, который государство сделало, чтобы дать людям возможность без обременения и дополнительных административных барьеров встроиться в новую цифровую экосистему», — цитирует слова Михаила Мишустина телеканал «360».

Отмечается, что эксперимент по внедрению нового налогового режима проводится в четырех регионах страны: Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. По имеющейся информации, в качестве самозанятых зарегистрировалась 201 тысяча человек. Всего россияне задекларировали около 20 миллиардов рублей дохода. При этом наиболее популярными сферами деятельности самозанятых граждан стали пассажирские перевозки, оказание услуг в области консультирования, репетиторства и рекламы.

Весной 2019 года сообщалось, что Федеральная налоговая служба готова к расширению эксперимента по введению налога на профессиональный доход на все регионы России, если такое решение примут парламентарии.