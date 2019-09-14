Онколог назвал вызывающие развитие рака факторы

Москва, 14 сентября. Главный внештатный онколог министерства здравоохранения России, генеральный директор МНИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн назвал факторы, которые влияют на развитие у человека онкологического заболевания.

Эксперт отметил, что к факторам, способствующим развитию рака, относят сигареты, алкоголь, вирус папилломы человека (ВПЧ), жирное красное мясо, а также малоподвижный образ жизни.

Каприн уточнил, что курильщики болеют раком в 30 раз чаще. Курящие люди, которые доживают до 90 лет, по его мнению, входят в 15% людей, у которых рака в принципе быть не может.

«То же и с алкоголем, чрезмерное употребление которого вызывает опухоли поджелудочной железы, желудка и пищевода, — приводит его слова KP.Ru. — Представители обеих этих категорий — и курильщики, и часто выпивающие люди рискуют заболеть раком гортани».

Ученые также доказали, что вирус папилломы человека оказывает негативное влияние в возникновении рака шейки матки и ротоглотки.

«Также не стоит забывать о несомненном вреде жирной пищи, злоупотребления красным мясом, — добавил эксперт. — Контакты с асбестами и красителями тоже несут вполне конкретные риски».

Онколог напомнил о том, что генетика оказывает важное влияние на развитие онкологии. Людям, родственники которых скончались от рака, следует регулярно проходить обследование, поскольку «генетический вклад в заболеваемость составляет 15–20%».

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