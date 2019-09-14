В Германии выступили за возвращение формата G8

Берлин, 14 сентября. Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер поддержал предложение американского президента Дональда Трампа вернуть формат G8.

В интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland он заявил, что необходимо налаживать диалог с РФ. По словам Линднера, он выступает «в отличие от «большой коалиции» за то, чтобы открыть путь к диалогу».

«Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы не повторилась эскалация холодной войны, но была возможна кооперация. Я еще два года назад сказал, что если мы будем ждать нового диалога до тех пор, пока вопрос Крыма не будет полностью решен, то никакого движения не произойдет», — отметил Линднер.

Линднер подчеркнул, что Германия может не признавать воссоединение Крыма с РФ, однако санкции стоит отменить, если будет налажено сотрудничество с Россией.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжается активная работа над тем, чтобы Россия могла присоединиться к «Большой семерке». По словам главы Белого дома, среди лидеров G7 есть те, кто согласен с предложением вернуть Россию в формат. Однако к настоящему моменту окончательное решение не принято. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона открыта к диалогу с G7, любые форматы будут конструктивны, даже на повышенных тонах.