Вооруженные контрабандисты напали на военный патруль в Тунисе

Тунис, 14 сентября. Четыре вооруженных контрабандиста открыли огонь по военному патрулю в провинции Татауин на юго-востоке Туниса. Нападавшие были арестованы, сообщили в МВД страны.

В силовом ведомстве рассказали, что в городе Ремада были задержаны четыре вооруженных контрабандиста. Злоумышленники передвигались на двух вездеходах.

«В ходе операции были изъяты два автомата Калашникова, пулемет, беспилотник и большое количество боеприпасов», — говорится в сообщении, передает Xinhua.

В связи с инцидентом МВД Туниса предупредило граждан не приближаться к военным зонам или пограничным буферным зонам, чтобы избежать попадания под огонь со стороны военных подразделений.

Напомним, Тунис неоднократно подвергался атакам боевиков. В результате нападений погибли десятки людей, в том числе иностранные туристы. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после того, как на курорте в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек.

Кроме того, в тяжелом положении находится и экономика страны. Наблюдается рост безработицы на фоне растущих цен, что в свою очередь приводит к массовым протестам граждан. Ранее сообщалось, что госслужащие Туниса объявили забастовку, требуя повышения заработной платы или улучшения условий труда.