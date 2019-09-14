Жителям ЦАР показали советские фильмы в рамках программы культурного сотрудничества с РФ

Банги, 14 сентября. Российская миссия в Центральноафриканской Республике начала реализовывать программу культурного сотрудничества с ЦАР. Жителям страны показали целый ряд современных российских фильмов и мультфильмов, а также классику советского кино.

«Российская миссия в ЦАР помогает центральноафриканцам не только улучшать жилищные условия, но и способствует их культурному развитию. Иногда нужно помнить, что жизнь — это не только проблемы и трудности, но и время для отдыха», — сообщает портал Bangui.com.

В республике организовали викторину для детей с обязательными призами за правильные ответы. Мероприятие прошло 13 августа и было приурочено ко Дню независимости государства. Кроме того, сотрудники российской миссии провели девять уроков по сотрудничеству, в рамках которых рассказали африканским учащимся об истории России, а также о ее фауне.

Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда в стране вспыхнули столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. В результате конфликта погибли шесть тысяч человек, около миллиона жителей республики были вынуждены покинуть свои дома.

В августе минувшего года в столице Судана, Хартуме, прошли переговоры о путях разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс «Селека» и «Антибалака». По итогам переговоров стороны подписали Хартумскую декларацию, в которой было объявлено о создании центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР.