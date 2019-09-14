Новый премьер Украины выступил за прагматичные отношения с Россией

Киев, 14 сентября. Украинское правительство выступает за выстраивание прагматичных отношений с Россией. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины во время выступления в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«У нас есть намерение быть очень прагматичными», — отметил он.

Также Гончарук подчеркнул, что Россия является самым большим соседом Украины, поэтому Киеву нужно осознать, «как сосуществовать» с РФ в будущем. При этом украинский премьер-министр сообщил, что сам считает Россию «агрессором». По этой причине, по его мнению, Украине необходимо демонстрировать свою успешность.

«Мы как правительство будем делать все, чтобы сделать нашу страну успешнее как можно быстрее, и это будет асимметричным ответом на любую агрессию», — заявил он.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев якобы не нападает на Россию только потому, что боится наличия у РФ ядерного оружия. Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал эти слова «заявлением не совсем адекватного политика». Он подчеркнул, что Украина с Россией не воюют, а наличие ядерного оружие не говорит о начале конфликта.

На слова Турчинова отреагировал и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он отметил, что своим заявлением экс-секретарь СНБО «еще раз доказал свое мрачное сумасшествие».