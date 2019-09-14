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Совбез ООН оценил вклад БРЕНУАК в решение кризисов в Африке

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Совбез ООН оценил вклад БРЕНУАК в решение кризисов в Африке

Нью-Йорк, 14 сентября. Совет безопасности ООН оценил вклад регионального отделения Организации Объединенных Наций в Центральной Африке (БРЕНУАК) в решение кризисов на континенте.

В Совбезе ООН отметили, что БРЕНУАК играет важную роль для решения конфликтов в Африке. Организация содействует диалогу противоборствующих сторон и урегулированию кризисов в регионе, пишет Bangui.com.

Совбез ООН оценил вклад БРЕНУАК в решение кризисов в Африке

4 сентября Папа Римский Франциск начал свою международную апостольскую поездку в страны Юго-Восточной Африки. Известно, что он планирует посетить три государства: Мозамбик, Мадагаскар и Маврикий. В ходе поездки Папа Римский выступит с 15 беседами и проповедями, а также проведет три мессы под открытым небом — по одной в каждой из трех стран.

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Источник: Bangui.com
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