Экс-депутат Рады назвал катастрофой «развод» Украины с Россией в 1991 году

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году, когда Советский Союз был близок к распаду, большинство украинцев в ходе референдума о независимости голосовало за союзное с Россией государство.

Речь идет о референдуме от 1 декабря 1991 года, на котором должен был получить подтверждение «Акт провозглашения независимости Украины». В поддержку этого документа высказалось 90,32% участвовавших в голосовании.

В интервью каналу Bihus.info Кравчук проанализировал эти результаты.

«Голосовали все, но думали по-разному, — отметил он. — Я как-то поинтересовался: «А что вы голосовали так активно?» А они ответили: «Мы думали, что Украина будет независимой, но с Россией».

По словам Кравчука, украинцы голосовали за большую экономическую и социальную самостоятельность Украины, но не мыслили ее как отдельное от России государство.

«Они не видели независимость как отдельное государство, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще, — мы говорили о государстве», — подчеркнул Леонид Кравчук.

Откровения Кравчука оценил известный украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Соединенные Штаты Америки, «Соединенные Штаты» Европы, «Соединенные Штаты» Советского Союза — вот чего хотели люди. Они голосовали за широкую федерализацию, — отметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — А что произошло в реальности? — Произошла манипуляция! До этого ведь на всесоюзном референдуме голосовали за единое государство, за единый Советский Союз, а уже потом начали голосовать за независимость. То есть люди хотели большей независимости для республик, но при этом они хотели сохранения свободы передвижения, они не хотели никаких границ».

По словам экс-депутата Рады, в то время люди еще недостаточно понимали то, о чем их спрашивают, какие будут последствия референдумов о независимости.

«Спросите сейчас людей на Украине, и они скажут: «Мы этого не хотели», — говорит Олейник. — Тогда произошла подмена понятий: люди хотели жить в союзном государстве, но с более глубокой федерализацией, поскольку реформировать Советский Союз действительно было необходимо. Но нужно было оставить все лучшее, что было в СССР».

По словам собеседника ФАН, это и экономическая кооперация между союзными республиками, и огромное влияние Советского Союза на международной арене, а также другие положительные факторы.

«В этом богатстве была наша сила, — говорит политик. — А что в результате? Разорвали по живому! Так разрывают семью отец и мать, когда в семье происходит развод. Хорошо при этом детям? Нет! Хорошо самим супругам? Да тоже нет! Разорвали все: экономические, политические, социальные и культурные связи!»

В связи с этим Олейник напомнил, что сегодня на Украине постоянно чинят препятствия культурному обмену с Россией, в том числе не пускают в страну российских артистов.

«Мы очень много потеряли от распада СССР, это была катастрофа, последствия которой мы расхлебываем до сих пор, нет им конца. Сегодняшние непростые отношения между Украиной и Россией, непростые отношения с некоторыми другими бывшими союзными республиками — это последствия того развала. Это была катастрофа, именно так это и нужно расценивать. И сами страны многое потеряли, и люди, безусловно, многое потеряли. Нужно было сохранять все положительное, что было в Советском Союзе, естественно, отказываясь от отрицательного, а не рвать по живому», — резюмировал Владимир Олейник.

«Акт провозглашения независимости Украины» был утвержден 24 августа 1991 года внеочередной сессией Верховного совета Украинской ССР. За подтверждение акта на прошедшем 1 декабря 1991 года референдуме высказалось 90,32% проголосовавших, то есть 76,02% всего взрослого населения Украины.

Ранее — в марте 1991 года — в Советском Союзе состоялся референдум, на котором 76,4% проголосовавших высказались за сохранение «обновленного» СССР. На основе результатов всесоюзного референдума началась подготовка нового союзного договора, который предусматривал создание Союза Суверенных Республик (ССР). Подписание договора было назначено на 20 августа, но оно не состоялось из-за августовского путча — попытки государственного переворота 19–21 августа 1991 года.

После провала путча лидеры России, Украины и Белоруссии пошли на сепаратные соглашения, которые были подписаны в Беловежской пуще 8 декабря 1991 года. Тогдашние президенты России, Украины и Белоруссии — Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич — подписали знаменитые Беловежские соглашения, юридически закрепившие окончание существования СССР и создание вместо него Содружества Независимых Государств (СНГ).

Советский Союз официально прекратил свое существование 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о сложении с себя полномочий.