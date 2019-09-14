Более 1,3 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки

Дамаск, 14 сентября. Более 1,3 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1348 беженцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прошли 343 человека, в том числе 103 женщины и 175 детей. Из Иордании в Сирию через пункт пропуска «Насиб» вернулись 1005 человек, из которых 302 женщины и 513 детей.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулись более 399 тысяч человек. Отмечается, что в 413 населенных пунктах Сирии, наименее пострадавших от военных действий, развернуты пункты приема и размещения беженцев на 1 502 650 мест.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии также сообщили, что инженерные подразделения армии САР за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в провинциях Дарьа и Дамаск. Было разминировано 2,2 га территории, обнаружено и уничтожено 32 взрывоопасных предмета.

Ранее сообщалось, что российские военные зафиксировали 34 нарушения «режима тишины» за сутки в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Сейчас в некоторых районах страны продолжаются зачистки от боевиков. На первый план в Сирии выступают политическое урегулирование, восстановление мирной жизни, а также возвращение беженцев.