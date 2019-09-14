Три человека пострадали в ходе инцидента с теплоходом «Метеор» в ХМАО

Ханты-Мансийск, 14 сентября. Теплоход на подводных крыльях «Метеор» налетел на мель во время плавания по реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. На борту речного судна находилось 60 человек, трое из них пострадали.

«Точно известно о трех пострадавших, один получил травмы тяжелой степени тяжести», — рассказал источник агентства РИА Новости в экстренных службах региона.

Согласно другим данным, пострадали четверо. Впрочем, все они отделались ушибами. Сообщается, что теплоход направлялся из Березово в Ханты-Мансийск. Отметим, что к настоящему моменту «Метеор» уже отбуксировали с мелководья.

Напомним, что похожий случай на Оби произошел в августе под Барнаулом. Теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление, однако экипаж другого теплохода предотвратил катастрофу и помог судну пройти под мостом без происшествий. Инцидент случился на участке реки, где глубина достигает 17 метров. На борту поврежденного теплохода находились в том числе дети и пенсионеры.