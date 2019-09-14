Зеленскому предложили узаконить границы Украины без Крыма и Донбасса

Севастополь, 14 сентября. Украинские власти должны узаконить государственные границы страны без Крыма и Донбасса. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Соответствующее предложение прозвучало в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Константинов заявил, что Киеву «невозможно вернуть Донбасс после того, как там убили людей».

«Донбасс — это уже особая территория, которую тоже им пора забыть. Поэтому им стоит провести референдум и узаконить нынешние реальные границы Украины», — сказал председатель Госсовета Крыма.

Также, как отметил Константинов, на Украине должны быть предоставлены гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и национальных меньшинств. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому перейти к конструктивному диалогу в отношении Крыма. Она посоветовала ему наладить транспортное сообщение и снять водную блокаду.

Напомним, воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам референдума. Голосование было проведено в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. В Киеве продолжают считать полуостров временно «оккупированным». Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма не подлежит обсуждению.

На Украине в 2014 году началась гражданская война. Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после государственного переворота власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно их нарушает.