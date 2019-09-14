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Опубликованы кадры с места смертельного ДТП с автобусом в Ярославской области

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Опубликованы кадры с места смертельного ДТП с автобусом в Ярославской области

Ярославль, 14 сентября. Смертельная авария с грузовиком и автобусом произошла в Ярославской области. В распоряжение Федерального агентства новостей поступили кадры с места ДТП.

Опубликованы кадры с места смертельного ДТП с автобусом в Ярославской области

Напомним, лобовое столкновение автобуса ПАЗ и грузовой машины произошло на трассе Ярославль — Иваново вблизи деревни Заячий Холм. По предварительной информации, жертвами аварии стали семь человек, еще 19 получили травмы. Представитель регионального департамента здравоохранения сообщила о девяти погибших и 30 пострадавших, однако в ГУ МЧС по Ярославской области эту информацию не подтвердили. Сейчас на месте происшествия работает медицина катастроф, а также девять бригад скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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