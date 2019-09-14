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Число жертв ДТП с автобусом в Ярославской области выросло до девяти

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Число жертв ДТП с автобусом в Ярославской области выросло до девяти

Ярославль, 14 сентября. Число жертв аварии с автобусом и грузовиком, которая произошла в Ярославской области, выросло до девяти. Об этом сообщила представитель регионального департамента здравоохранения.

«По последним данным, 30 пострадавших, из них девять человек погибли», — рассказала она.

Также представитель департамента здравоохранения сообщила, что среди пострадавших есть один ребенок. Его возраст на данный момент уточняется.

Сейчас на месте ДТП работают медицина катастроф и девять бригад скорой помощи. Тела извлекают из транспортного средства, сообщает РИА Новости.

Напомним, лобовое столкновение автобуса ПАЗ и грузовой машины произошло на трассе Ярославль — Иваново вблизи деревни Заячий Холм. Ранее сообщалось о семи погибших, которые скончались на месте аварии еще до приезда скорой помощи.

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Источник: РИА Новости
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