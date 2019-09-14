Россия зафиксировала 34 нарушения в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама в Сирии

Москва, 14 сентября. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 34 нарушения «режима тишины» за сутки в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама, сообщили в министерстве обороны России.

В Минобороны РФ опубликовали информационный бюллетень о ситуации в Сирии за последние сутки.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 6, Латакия – 11, Идлиб – 13, Хама – 4», — констатировали в военном ведомстве.

Турецкие наблюдатели за последние 24 часа зафиксировали 31 нарушение «режима тишины». По их данным, в Идлибе было совершено 13 обстрелов, в Хаме — 10, в Алеппо — 2, а в Латакии — 6.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные врачи в Сирии провели более 37 тысяч операций со времени вступления РФ в войну с террористами в 2015 году.