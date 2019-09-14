Украина хочет соединить Балтийское и Черное моря

Киев, 14 сентября. Киев хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

По его словам, у Киева есть несколько «амбициозных проектов».

«Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально», — заявил Гончарук.

По словам премьера Украины, существуют 40 водных путей, о которых Киеву необходимо договариваться с Варшавой и Минском. Гончарук отметил: для того, чтобы достичь прогресса в этом вопросе, Украине нужны конструктивные отношения с Польшей и Белоруссией. Глава украинского кабмина добавил, что Киев уже начал их выстраивать.

Ранее Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году. На встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд он выразил надежду, что Киев «окажется в европейской семье».

Как отмечают СМИ, вопрос создания судоходного водного пути, с помощью которого удалось бы соединить Черное и Балтийское моря, обсуждается на экспертном уровне Белоруссией, Украиной и Польшей. При этом наиболее активно проект лоббирует Польша, так как основные строительные работы придутся на ее территорию. Проект предполагает соединение двух морей единой системой судоходных рек и каналов, которая пройдет по территории трех стран. По данным экспертов, длина маршрута превысит две тысячи километров.