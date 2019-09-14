Сирия, 14 сентября. Авианалеты ВВС Турции в Ираке привели к уничтожению пикапа РПК. SDF**** при поддержке Вашингтона стремятся усугубить топливный кризис в Дейр-эз-Зоре. Вчерашний обстрел курдами Африна привел к повреждению здания школы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по расположениям «Ан-Нусры»*** в южной части Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивается ударами с курдами у населенных пунктов Кафр-Хашер и Мараназ в Алеппо.

Курды: лишились 11 радикалов в результате вылазок ИГ1 в Ракке, произошедших накануне; частично разрушили здание школы в Африне; перекрыли переправы через Евфрат в Дейр-эз-Зоре; задержали молодого человека в городе Ат-Табка к юго-западу от Ракки.

ВВС Турции: уничтожили пикап РПК в Иракском Курдистане.

Международная коалиция: вместе с курдами мобилизует силы к востоку от Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Новостной портал Step News Agency сообщает о новых столкновениях между поддерживаемой Анкарой «Сирийской свободной армией» (ССА) и курдскими бандгруппами. Противоборствующие стороны ведут перестрелки в районе населенных пунктов Кафр-Хашер и Мараназ, расположенных в северной части Алеппо. Информация о потерях противников в живой силе или военной технике пока уточняется.

Между тем появились подробности вчерашнего обстрела города Африн курдами, отряды которых базируются в районе Тель-Рифата. Как передает информагентство Syrian Network for Human Rights, удары пришлись по зданию средней школы в центре населенного пункта, в результате чего строение было частично повреждено, также пострадала мебель.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) заявили о закрытии всех переправ через Евфрат в провинции, передает агентство новостей Baladi-News. Курды утверждают, что подобные меры призваны пресечь контрабанду нефти в районы, контролируемые Сирийской арабской армией (САА). Напомним, территории на востоке провинции находятся в оккупации поддерживаемых США курдских формирований, которые осуществляют незаконную добычу нефти и ее продажу за пределами Сирии. В то же время вывоз нефтепродуктов на запад Дейр-эз-Зора курды пытаются заблокировать, что только усугубляет и без того обострившийся топливный кризис. Как утверждает на своей странице в сети Twitter военный источник (AliAlleile), SDF при поддержке Вашингтона намеренно дестабилизируют ситуацию в стране.

Между тем Twitter-канал (EuphratesPost) заявляет о том, что силы международной коалиции, возглавляемой США, и «демократическая армия» мобилизуют свои войска вблизи населенного пункта Аль-Хусейния, который отделен от административного центра региона Евфратом.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе не прекращаются вооруженные стычки между правительственными войсками и джихадистами незаконных бандформирований. По информации Twitter-канала (Step_Agency), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по опорным пунктам боевиков террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» недалеко от города Серакиб к востоку от административного центра региона. Кроме того, интернет-портал Masar Press Agency сообщает об обстрелах позиций «Джебхат Ан-Нусры»1 в окрестностях населенного пункта Карсаа, расположенного в районе Маарет Ан-Нумана. Данные о нанесенном исламистам уроне в настоящий момент устанавливаются.

Провинция Ракка

На занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях продолжают происходить аресты гражданских лиц. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), сотрудники курдской разведки задержали одного из мирных жителей в городе Ат-Табка юго-западнее Ракки. Молодой человек по имени Мухаммед Абдулла Аш-Шейх был взят под стражу в собственном доме. О том, что послужило причиной его ареста, и о его местонахождении на данный момент ничего неизвестно.

Тем временем поступила информация о том, что вылазки боевиков «Исламского государства»1, о которых подконтрольные террористической группировке медиапорталы заявляли накануне, привели к гибели по меньшей мере 11 курдских бойцов. Об этом сообщает Twitter-канал (lawandliberty1).

Ирак

Турецкие ВВС возобновили боевые вылеты в северных районах Ирака. Согласно сведениям источника в сети Twitter (ddsgf9876), военные самолеты Турции нанесли удары по оборонительным сооружениям группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) в районе горного хребта Кандиль на северо-западе страны. Авианалет привел к уничтожению пикапа курдских радикалов, а также к возникновению небольшого пожара. Напомним, РПК признана террористической во многих странах. Турецкие власти полагают, что деятельность членов формирования угрожает безопасности граждан Турецкой Республики и ее национальной целостности.

1 Организация запрещена на территории РФ.