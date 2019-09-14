Киркоров исполнил песню «Снег» на свадьбе Собчак и Богомолова

Москва, 14 сентября. Король российской эстрады Филипп Киркоров выступил на свадьбе известной телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Соответствующее видео опубликовал Пятый канал.

Под песню под названием «Снег» молодожены исполнили первый свадебный танец. Киркоров заметил, что выбор именно этой композиции не был случайным — это любимая песня Собчак. Кроме того, по словам артиста, знакомство режиссера и телеведущей произошло именно под «Снег».

«Пусть холод этой песни останется в песне, но не в их семейной жизни», — сказал Киркоров, обратившись к новобрачным.

Свадьба Собчак и Богомолова прошла в пятницу. В ЗАГС молодожены приехали на черном катафалке, а на венчание в храм отправились на карете. На праздник были приглашены порядка 300 гостей, среди которых и продюсер Яна Рудковская, и певец Дмитрий Маликов, и директор Первого канала Константин Эрнст с супругой, и композитор Виктор Дробыш. Об этом сообщает «Газета.ru».

Известная балерина Анастасия Волочкова отказалась принимать участие, как она заявила, «в этой вакханалии». Волочкова напомнила, что «предательница» Собчак, которую она пустила однажды в свой дом для съемок шоу, установила скрытые камеры в бане. Балерина считает, что свадьба режиссера и телеведущей — еще один повод для пиара.

Ранее сообщалось, что Собчак на праздновании свадьбы с Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.