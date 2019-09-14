Росстат сообщил об увеличении числа россиян-долгожителей

Москва, 14 сентября. Росстат зафиксировал рост численности россиян, которые достигли возраста 100 лет. Об этом говорится в статистике, обнародованной на сайте ведомства.

По информации Росстата, по данным на 1 января 2019 года в России проживали 20582 человека, достигших этого возраста. При этом мужчин из них — 5895, женщин — 14687. Отмечается, что 10 лет назад в стране проживали 7718 граждан, достигших возраста 100 лет: 1253 мужчины и 6465 женщин.

Как передает РИА Новости, численность россиян-долгожителей увеличивается последние восемь лет.

По информации Росстата, число российских долгожителей выросло с 2017 года на 17%. Как предполагает завлабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин, рост числа долгожителей будет отмечаться и в дальнейшем, особенно если граждане страны станут ответственнее относиться к собственному здоровью.

Ранее Росстат сообщил, что средний возраст жителей России увеличился почти на полтора года за десять лет. По данным ведомства, средний возраст россиян составляет 40,02 года. В начале 2009 года этот показатель составлял 38,8 года.