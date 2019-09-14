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Семь человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Ярославской области

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Семь человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Ярославской области

Ярославль, 14 сентября. Автобус и грузовик столкнулись в Ярославской области, есть пострадавшие и жертвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Гаврилов-Ямском районе в поселке Заячий Холм: столкнулись автобус ПАЗ и грузовик. По предварительным данным, смертельные травмы получили семь человек, они скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Еще 20 человек получили травмы различной степени тяжести, работники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавших.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившейся аварии.

Ранее сообщалось, что актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок стал участником страшной аварии, которая произошла в Ленинградской области. Актера госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и множественные переломы.

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