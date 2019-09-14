«Оранжевый» Трамп раскритиковал свет от энергосберегающих лампочек

Балтимор (США), 14 сентября. Президент США Дональд Трамп раскритиковал энергосберегающие лампочки, заявив, что при их свете он и все вокруг «выглядят оранжевыми».

Свое заявление Трамп сделал в Балтиморе. Американский президент высказал свою позицию, почему министерство энергетики отменило директиву администрации экс-президента США Барака Обамы, по которой от ламп накаливания, изобретенных Томасом Эдисоном 140 лет назад, необходимо отказаться к 1 января. Соединенные Штаты должны были перейти на использование более дорогостоящих энергосберегающих ламп.

Глава Белого дома раскритиковал свет энергосберегающих ламп.

«Люди спрашивают: «И что не так с лампочкой?». Я говорю, вот в чем дело. Во-первых, самое главное, у этой лампочки, которую нас заставляют использовать, плохой свет. Я всегда выгляжу оранжевым, — заявил американский лидер. — И вы тоже. Свет просто отвратительный».

По поводу «оранжевого цвета» кожи Трампа в Сети гуляет большое количество шуток. В частности, президента США иронично называют «Мандариновый торнадо» или «Президент Читос». Трамп неоднократно жаловался на тот факт, что цвет его кожи выглядит слишком желтым на экране.

Однако профессиональные фотографы и визажисты убеждены, что свет здесь ни при чем. Они объяснили, что, если бы дело было в лампочках, то все объекты белого цвета — даже зубы и рубашка Трампа — приобретали бы такой же оттенок, однако этого не происходит.

Ранее «оранжевый» Трамп вновь похвастался своей оригинальной прической, сказав, что его волосы гораздо лучше, чем у его друзей-ровесников.