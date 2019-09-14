Таксист беженцев рассказал ФАН, почему поток возвращающихся в Сирию людей вырос на 80%

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии побывал на сирийско-ливанской границе, где, как выяснилось, можно невооруженным глазом заметить увеличивающиеся потоки возвращающихся в САР беженцев. Наш репортер поговорил с одним из местных жителей, занимающимся перевозкой вынужденных переселенцев назад на родину.

Мужчина рассказал, что работает на себя и что почти каждый день курсирует из Ливана в Сирию, доставляя беженцев, решивших вернуться в свои дома. По его словам, число перемещенных лиц, устремившихся на родину, возросло за последнее время на 80 процентов. Один только он за прошедший месяц перевез назад в САР порядка 500 человек.

Собеседник корреспондента ФАН связывает увеличение потока возвращающихся в страну беженцев со стремительно налаживающейся обстановкой в Сирии. Он заметил, что уже в обозримом будущем САР вполне может обогнать по экономическому развитию некоторых своих соседей, которых война обошла стороной.

«Честно сказать, сейчас в Ливане слабая экономика, а у Сирии очень высокий потенциал. И сейчас наша страна возрождается. Люди устали в Ливане, хотят вернуться домой, снова заняться своей работой», — поделился мужчина.

Он добавил, что в этом большая заслуга России, которая смогла не только спасти арабскую республику от неминуемой гибели под натиском «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), но и серьезно посодействовать в рамках послевоенного восстановления и мирного строительства.

«Благодаря российским войскам ситуация в Сирии стабилизировалась. У нас была очень тяжелая ситуация. Россия очень сильно помогла. С РФ у САР отношения точно будут отличные», — выразил уверенность собеседник нашего корреспондента.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на данный момент в Сирию каждый день возвращается больше тысячи вынужденных переселенцев. Он заметил, что нормализовать обстановку в стране и обеспечить беженцам возможность вернуться в значительной степени помогли российские военные. Сейчас сотни сирийцев следуют назад в родные места не только из Ливана, но также преимущественно из Иордании и Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.