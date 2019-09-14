Киев должен выполнить три условия «Газпрома» или потеряет транзит газа навсегда

Украинские экономисты и эксперты по энергетике обсудили перспективы страны на переговорах 19 сентября. В этот день представители Москвы, Киева и Брюсселя будут решать, сохранится ли с 1 января 2020 года транзит российского газа через Украину в Европу или нет. И если сохранится, то в каком виде и объеме. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, на днях стало известно, что трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и представителями Еврокомиссии пройдут 19 сентября. В Киеве хорошо понимают, что этот раунд переговоров может стать для него решающим. Ведь предыдущий контракт на транзит голубого топлива из РФ истекает 31 декабря 2019 года, и дальше — пока только полная угрожающая неизвестность.

В преддверии этой даты НАК «Нафтогаз Украины» заранее закачал в свои подземные хранилища более 19 миллиардов кубометров газа, чтобы на переговорах «государство не стало жертвой давления и было минимально уязвимым для России». А руководство концерна выдвинуло российскому «Газпрому» свои условия — либо он подписывает с Украиной транзитный контракт на 10 лет, либо платит ей 12 млрд долларов в качестве «компенсации за остановку транзита».

Экс-начальника управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентина Землянского больше всего беспокоит формулировка названия этой трехсторонней встречи — «консультации».

«Проблема в том, что консультации обычно не предполагают подписания каких-либо документов. Это, что называется, «поговорили и разошлись». И это крайне невыгодно Украине, потому что время-то истекает, — сообщил он. — Да, 19-20 млрд накопленных кубов газа — это прекрасно. Но ведь никто не знает, как при этом поведет себя наша газотранспортная система, несмотря на «тренировки по «нулевому транзиту», которые проводились в этом году газовиками».

Ситуацию с «нулевым транзитом» с 1 января ни в коем случае нельзя сравнивать с «газовой войной» 2009 года, поскольку «тогда и сама система была поновее, и газа в хранилищах было море», отметил энергоэксперт.

«Я не исключаю, что в отсутствие российского транзита наша ГТС будет функционировать. Но с той же долей вероятности можно сказать, что этого не произойдет, — указывает Землянский. — И здесь гарантию того, что украинская система способна работать в замкнутом цикле, вам не дадут даже самые матерые эксперты-газовики».

Говоря о позициях сторон на будущих переговорах, аналитик сообщил, что «консолидированная украинская позиция прояснилась только в последние дни».

«Раньше мы слышали обязательные условия со стороны «Газпрома», только после выполнения которых он готов выйти на переговоры. Во-первых, это досудебное урегулирование всех судебных исков к концерну, поданных украинской стороной за последние пять лет. Во-вторых, это возобновление поставок газа на территорию Украины на постоянной основе — без всяких фокусов с «реверсами» и прочим. И, наконец, это подписание твердого годового контракта на транзит голубого топлива в Европу».

В свою очередь, подчеркивает Землянский, Украина настаивает на подписании как минимум 10-летнего контракта, с объемом гарантированной прокачки в 60 млрд кубов газа в год (плюс 30 млрд запасных гарантий). По другим пунктам — снятию судебных претензий и возобновлению поставок — официальная позиция страной пока не озвучивалась.

«Для меня лично перспективы этих консультаций более-менее понятны. Тем более что переговорная группа со стороны Украины практически не изменилась с приходом новой власти. Разве что ее «усилили» людьми, представляющими европейские и американские НКО, в том числе структуры Джорджа Сороса, — говорит он. — Поэтому я не ожидаю 19 сентября каких-то прорывных решений, которые позволят если не подписать новый транзитный договор, то хотя бы подготовить контрактную базу, сблизить позиции и найти хоть какие-то компромиссные решения».

По мнению эксперта, и по поводу переговоров, и по поводу нового договора о транзите газа из РФ через Украину в Европу сохраняется «зона высокой неопределенности».

«Единственное, что можно отметить, — сегодня никто, кроме руководителей «Нафтогаза» Андрея Коболева и Юрия Витренко, не делает акцента на полном прекращении газового транзита через Украину, — указал экс-пиарщик «Нафтогаза». — Потому что и представители Евросоюза, и лидеры РФ во главе с Владимиром Путиным, и руководство «Газпрома» — все в один голос говорят о том, что транзит через Украину в Европу будет сохранен. И что в этом, по сути, заинтересованы все стороны».

Землянский смоделировал ситуацию, которая может сложиться в случае полного прекращения прокачки Россией газа через украинскую ГТС с января.

«Представим, что украинская ГТС выдержала эту нагрузку и начала работать в замкнутом цикле, — говорит аналитик. — Но тут сразу возникнет чисто экономический вопрос: а кто, собственно, будет оплачивать работу нашей трубопроводной системы? Ведь это сотни перекачивающих, компрессорных станций, измерительные службы, службы контроля, охрана и т. д. и т. п. Раньше работа этой огромной машины оплачивалась из тех денег, которые Украине приносил транзит газа из РФ в Европу. А сейчас все эти расходы в десятки миллионов долларов лягут на плечи украинских налогоплательщиков! В этом случае тарифы на газ для простых украинцев могут взлететь на заоблачную высоту».

Он напомнил о странной позиции руководства «Нафтогаза» в отношении «Газпрома» — мол, либо они подпишут с нами контракт на 10 лет по 90 млрд кубов прокачки в год, либо заплатят нам компенсацию в 12 млрд долларов.

«Мне лично непонятна эта позиция. За последние годы «Газпром» потратил порядка 40 млрд долларов на то, чтобы построить два «Северных потока» и «Турецкий поток». И все это для того, чтобы обойтись без украинского транзита. Сейчас эти газопроводы практически готовы к вводу в строй. В этой ситуации руководство «Нафтогаза» могло бы понять, что сейчас не самое лучшее время разговаривать с «Газпромом» с позиции силы».

По мнению эксперта, реально Украина может претендовать на прокачку 35–40 млрд кубометров российского газа в год, и то при самых оптимальных для себя условиях.

«Я считаю, что на предстоящих переговорах по газу украинская делегация должна быть представлена максимально весомо. В идеале ее должен возглавить премьер-министр Алексей Гончарук. Потому что на кону стоит экономическая и энергетическая безопасность Украины, сохранение ее транзитного потенциала. Все это является базой для дальнейшего политического прогресса страны. По сути, это маркер — насколько Киев готов уйти от военной риторики и перейти к нормальным дипломатическим процедурам. И в этой ситуации любые ультиматумы — вроде тех, что выдвигает «Нафтогаз» — могут только похоронить нормальные договоренности и компромиссы».

Новый транзитный контракт нужен Украине намного больше, чем «Газпрому». Потому что, если, не дай бог, возникнет «газовый кризис 2020 года», российский концерн и европейские потребители его благополучно переживут.