Москва, 14 сентября. Любые действия и решения Киева и Донбасса должны соответствовать минским соглашениям. Об этом напомнил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

Он подчеркнул, что это позиция России как посредника и гаранта минских соглашений.

«Недавние заявления Киева о неготовности к предоставлению жителям Донбасса особого статуса и амнистии — не что иное, как прямое нарушение «Минска», которое ставит под угрозу мирный процесс», — цитирует слова Бориса Грызлова ТАСС.

Полпред РФ в контактной группе также отметил, что особый статус Донбасса и амнистия — это неотъемлемая и базовая часть минских договоренностей, а также международные обязательства Киева и положения резолюции Совбеза ООН. По словам Грызлова, заявления украинских властей являются разжиганием конфликта в Донбасса, а вовсе не миром, который обещали избирателям страны. Кроме того, разведение сил и закрепление особого статуса по «формуле Штайнмайера» являются обязательствами, которые Украина приняла и подтвердила в «нормандском формате». Без их выполнения, подчеркнул полпред РФ, трудно говорить о новых «нормандских решениях».

Ранее глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса, как это предписано минскими соглашениями. По его словам, Киев также не готов объявить амнистию всем участникам событий на востоке страны, что тоже является одним из условий урегулирования ситуации в регионе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым киевским руководством, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, украинские военнослужащие продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР.