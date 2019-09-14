Пожары вспыхнули на нефтяных заводах в Саудовской Аравии после атаки беспилотников

Эр-Рияд, 14 сентября. Серьезные пожары произошли на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

Изначально телеканал Al Arabiya сообщил, что пожар произошел на предприятии национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на месторождении Абкайк. Позже стало известно, что в 04.00 по местному времени было совершено нападение беспилотников на промышленные объекты компании Saudi Aramco, расположенные в разных частях страны. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление саудовских властей.

Службы безопасности незамедлительно приступили к тушению возгораний на заводах и нефтетерминалах в провинциях Хурайс и Абрайк. По словам официального представителя МВД Саудовской Аравии, к настоящему моменту пожары локализованы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Информация о принадлежности беспилотников не разглашается. По некоторым данным, они могли быть запущены повстанческими организациями из Йемена, которые неоднократно нападали на промышленные объекты в Саудовской Аравии.