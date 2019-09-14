Москва, 14 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о «сговоре» Франции и Германии против Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Сенатор прокомментировал слова Кучмы о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут подталкивать украинского президента Владимира Зеленского пойти на «неприемлемые» уступки в переговорах с Россией. По мнению представителя Киева, на ближайшей встрече в «нормандском формате» Зеленский будет «один против трех человек».

«Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом — о стремлении трех членов «нормандской четверки» к реальным сдвигам», — констатировал Пушков в социальной сети.

Член Совфеда РФ отметил, что Киев на протяжении пяти лет отторгал Донбасс, блокируя реализацию минских соглашений. Пушков констатировал, что в этом виноват бывший президент Украины Петр Порошенко, которого Зеленский и должен теперь «благодарить».

«Теперь пришло время уступок для Украины», — убежден российский сенатор.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот. В результате к власти пришло новое руководство страны, которое отказались признать некоторые регионы Донбасса — нынешние Донецкая и Луганская Народные Республики. Киев в ответ начал силовую операцию на юго-востоке. По данным ООН, за время гражданской войны на Украине в Донбассе погибли более 13 тысяч человек. «Нормандская четверка» выступает гарантом минских соглашений, которые призваны урегулировать конфликт мирным путем.