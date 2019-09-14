Корнилова потрясли заявления Кучмы о «сговоре» трех участников «нормандской четверки»

Представитель Украины в контактной группе по Донбассу, экс-президент Леонид Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре, цель которого — добиться «неприемлемых» уступок со стороны Киева. В интервью Associated Press Кучма предупредил о возможности создания на переговорах в «нормандском формате» ситуации, при которой канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к «неприемлемым» уступкам России.

По мнению Кучмы, Зеленскому на этих переговорах будет нелегко отстоять свою позицию, поскольку «он будет один против трех человек» (третий — представитель РФ). По мнению Кучмы, лидеры РФ, Германии и Франции постараются убедить Зеленского согласиться на «все требования, которые предъявляет Москва», включая предоставление широких полномочий Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, сообщает РИА Новости со ссылкой на AP.

Претензии Кучмы к участникам «нормандской четверки» вызывали недоумение у донецкого публициста, общественного деятеля, политического обозревателя МИА «Россия сегодня» Владимира Корнилова.

«Бедная Украина! — с иронией отметил Корнилов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Три из четырех членов группы «сговорились» против бедной Украины! Вообще такая постановка вопроса меня просто потрясает! Три страны «нормандской четверки», видите ли, требуют от Украины выполнения минских соглашений! Простите, а зачем их тогда подписывали? Какой в них смысл, если не требовать от какой-то из сторон их выполнять?!»

Корнилов напомнил, что именно из Киева постоянно звучат обвинения в адрес тех, кто, по мнению украинских властей, не выполняет минские соглашения.

«В конце концов, не надо забывать: это Украина все время требует новых санкций, — отметил обозреватель. — Не далее как вчера Зеленский выступал с таким заявлением из-за якобы «невыполнения» Россией минских соглашений. А когда от Украины требуют выполнить хоть что-нибудь, следует удивленный вопрос: «А нас за что? Почему мы должны что-то выполнять?»

«Да, действительно, все стороны данного соглашения требуют от Украины выполнения хотя бы нескольких пунктов. Но блокирующая позиция Киева, как видите, не меняется, и риторика, которую мы слышим от Кучмы, от Зеленского, от других членов новой команды, заставляет думать, что кардинальных прорывов в этом направлении не предвидится», — резюмировал Владимир Корнилов.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва согласна на проведение саммита в Париже по ситуации на востоке Украины, однако для этого необходимо урегулировать ряд вопросов, касающихся разведения противоборствующих сил и особого статуса Донбасса, прописанного в минских соглашениях.