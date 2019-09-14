Трое военных армии Хафтара погибли при ударе турецких беспилотников

Триполи, 14 сентября. Трое военных Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, погибли в результате удара турецких беспилотников к югу от Триполи. Об этом сообщили в пресс-службе командования ЛНА.

Уточняется, что жертвами удара турецких БПЛА стали полковник, капитан и солдат. Также официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари записал видеообращение, в котором сообщил, что армия Хафтара отразила попытку воздушно-наземного нападения террористических группировок на базу «аль-Джуфра» на севере Ливии.

Напомним, Ливия оказалась в кризисной ситуации в 2011 году, когда был свергнут и убит многолетний правитель страны Муаммар Каддафи. Сейчас государство функционирует в условиях двоевластия.

На одной стороне конфликта находится маршал Халифа Хафтар, который выступает за порядок и стабильность в Ливии, а также за освобождение страны от террористов. Ему противостоит возглавляемое Файезом Сарраджем так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которое активно сотрудничает с террористами. О том, что на стороне Сарраджа в Ливии сражаются боевики таких террористических организаций, как «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в России), неоднократно писали мировые СМИ. После наступления на Триполи, которое совершила армия Хафтара в апреле 2019 года, действующие в поддержку ПНС террористы стали наносить удары в тылы ЛНА. Таким образом, так называемое Правительство национального согласия превращает Ливию в новый оплот ИГИЛ1 (запрещена в РФ).

О том, что режим Триполи стоит на штыках террористов и мародеров, заявлял в своем докладе для Совета Безопасности представитель генсекретаря ООН по Ливии Гасан Саламе. В докладе отмечалось, что в ливийской столице и в Мисурате орудуют иностранные наемники, террористы и экстремисты. Кроме того, представитель генсекретаря ООН сообщил, что единственный в Триполи аэропорт «Митига» используется отрядами Сараджа в военных целях, поэтому армия Хафтара подвергла объект обстрелам.

Также в ООН сообщили, что ПНС использует незаконные вооруженные формирования из сирийского Идлиба и получает оружие из других стран. Помимо этого, так называемое Правительство национального согласия собирается набрать наемных солдат из-за нехватки личного состава. Как подчеркнул Саламе, Ливия стоит на пороге полномасштабной гражданской войны, которая может разделить страну.

Отметим, что Федеральное агентство новостей организовало поездку в Триполи корреспондентов Альгиса Микульскиса и Владимира Малянова, чтобы они смогли рассказать правду о части Ливии, находящейся под контролем Сарраджа. Кроме того, репортеры ФАН намеревались увидеть сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые удерживаются в ужасных условиях в ливийской тюрьме. Они занимались социологическими исследованиями на подконтрольной ПНС территории, однако были похищены и лишены свободы. Как стало известно ранее, в этом инциденте замешан «Проект.Медиа» Романа Баданина.

Местные власти неоднократно обещали, что корреспонденты ФАН смогут увидеться с сотрудниками ФЗНЦ, однако в итоге встреча так и не состоялась. Таким образом, заверения представителей Триполи оказались лишь приманкой для журналистов.

Отметим, что в Ливии корреспонденты ФАН столкнулись с проявлениями самой жесткой цензуры. Наши репортеры сообщили, что во время командировки лично наблюдали случаи мародерства и видели целые группы террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) с оружием. При этом ни в ливийских СМИ, ни в соцсетях местных жителей не рассказывают о данных фактах.

1 Организация запрещена на территории РФ.