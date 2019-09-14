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Трое военных армии Хафтара погибли при ударе турецких беспилотников

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Трое военных армии Хафтара погибли при ударе турецких беспилотников

Триполи, 14 сентября. Трое военных Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, погибли в результате удара турецких беспилотников к югу от Триполи. Об этом сообщили в пресс-службе командования ЛНА.

Уточняется, что жертвами удара турецких БПЛА стали полковник, капитан и солдат. Также официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари записал видеообращение, в котором сообщил, что армия Хафтара отразила попытку воздушно-наземного нападения террористических группировок на базу «аль-Джуфра» на севере Ливии.

Напомним, Ливия оказалась в кризисной ситуации в 2011 году, когда был свергнут и убит многолетний правитель страны Муаммар Каддафи. Сейчас государство функционирует в условиях двоевластия.

На одной стороне конфликта находится маршал Халифа Хафтар, который выступает за порядок и стабильность в Ливии, а также за освобождение страны от террористов. Ему противостоит возглавляемое Файезом Сарраджем так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которое активно сотрудничает с террористами. О том, что на стороне Сарраджа в Ливии сражаются боевики таких террористических организаций, как «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в России), неоднократно писали мировые СМИ. После наступления на Триполи, которое совершила армия Хафтара в апреле 2019 года, действующие в поддержку ПНС террористы стали наносить удары в тылы ЛНА. Таким образом, так называемое Правительство национального согласия превращает Ливию в новый оплот ИГИЛ1 (запрещена в РФ).

Трое военных армии Хафтара погибли при ударе турецких беспилотников

О том, что режим Триполи стоит на штыках террористов и мародеров, заявлял в своем докладе для Совета Безопасности представитель генсекретаря ООН по Ливии Гасан Саламе. В докладе отмечалось, что в ливийской столице и в Мисурате орудуют иностранные наемники, террористы и экстремисты. Кроме того, представитель генсекретаря ООН сообщил, что единственный в Триполи аэропорт «Митига» используется отрядами Сараджа в военных целях, поэтому армия Хафтара подвергла объект обстрелам.

Также в ООН сообщили, что ПНС использует незаконные вооруженные формирования из сирийского Идлиба и получает оружие из других стран. Помимо этого, так называемое Правительство национального согласия собирается набрать наемных солдат из-за нехватки личного состава. Как подчеркнул Саламе, Ливия стоит на пороге полномасштабной гражданской войны, которая может разделить страну.

Трое военных армии Хафтара погибли при ударе турецких беспилотников

Отметим, что Федеральное агентство новостей организовало поездку в Триполи корреспондентов Альгиса Микульскиса и Владимира Малянова, чтобы они смогли рассказать правду о части Ливии, находящейся под контролем Сарраджа. Кроме того, репортеры ФАН намеревались увидеть сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые удерживаются в ужасных условиях в ливийской тюрьме. Они занимались социологическими исследованиями на подконтрольной ПНС территории, однако были похищены и лишены свободы. Как стало известно ранее, в этом инциденте замешан «Проект.Медиа» Романа Баданина.

Местные власти неоднократно обещали, что корреспонденты ФАН смогут увидеться с сотрудниками ФЗНЦ, однако в итоге встреча так и не состоялась. Таким образом, заверения представителей Триполи оказались лишь приманкой для журналистов.

Отметим, что в Ливии корреспонденты ФАН столкнулись с проявлениями самой жесткой цензуры. Наши репортеры сообщили, что во время командировки лично наблюдали случаи мародерства и видели целые группы террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) с оружием. При этом ни в ливийских СМИ, ни в соцсетях местных жителей не рассказывают о данных фактах.

Трое военных армии Хафтара погибли при ударе турецких беспилотников

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
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