Ученые выявили овощ, защищающий от рака толстой кишки

Москва, 14 сентября. Употребление в пищу лука помогает снизить риск развития у человека колоректального рака, сообщили китайские ученые.

Во время проведения исследования специалисты наблюдали за 833 пациентами с колоректальным раком и 800 людьми без онкологического заболевания. Ученые смогли выявить, какие пищевые привычки способствуют снижению риска развития у человека этой болезни.

Как выяснилось, для профилактики злокачественных образований толстой кишки полезно есть лук. Разные виды этого овоща способны защитить организм от колоректального рака. По подсчетам китайских специалистов, для максимального эффекта следует съедать по 16 килограммов лука в год. Кроме того, желательно сочетать «лукотерапию» со здоровым образом жизни.

Ранее американские ученые заявили, что развитию рака у молодых людей способствует злоупотребление фастфудом и другой уже готовой продукцией, а также частое лечение в детском возрасте антибиотиками. Специалисты из США подчеркнули, что выявили рост заболеваемости раком толстой кишки среди молодых людей в возрасте от 20 до 49 лет. Отмечается, что такой показатель был зафиксирован в девяти странах с высоким уровнем дохода.

Австралийские ученые в сентябре назвали ряд продуктов, употребление которых снижает риск развития рака кишечника. Специалисты считают, что в рацион необходимо включать больше продуктов, богатых клетчаткой.