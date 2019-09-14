Пригожин прокомментировал информацию о последней стадии рака мозга у Заворотнюк

Москва, 14 сентября. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по данным СМИ, диагностировали последнюю стадию рака мозга.

В беседе с корреспондентом RT Пригожин заявил, что ему не хотелось бы верить в информацию о болезни Заворотнюк, которая ранее появилась в ряде СМИ.

«Мне бы не хотелось в это верить, но, если это правда, мы будем молить Всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы ее очень любим», — сказал продюсер.

Напомним, в ряде СМИ появилась информация, что Заворотнюк была госпитализирована в одну из московских клиник, после чего врачи ввели ее в медикаментозную кому. Директор артистки Стас Христов выступил с опровержением данной информации. По его словам, актриса назвала сообщения бредом и попросила «отстать». По словам Христова, Заворотнюк лично прокомментирует слухи о состоянии ее здоровья.

В свою очередь продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подтвердил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга. По его словам, они выступали вместе с Заворотнюк и знают ее как очень заботливую, порядочную, умную и красивую актрису, которая «всегда все держала на своих хрупких плечах». Продюсер отметил, что вся его группа молится за Анастасию Заворотнюк.

Ранее нейрохирург Александр Тушев рассказал, есть ли шансы на выздоровление у Анастасии Заворотнюк. Он отметил, если опухоль головного мозга сопровождается отеком, это говорит о третьей или четвертой стадии онкологического заболевания. По словам нейрохирурга, полностью вылечить его в таких случаях нельзя.